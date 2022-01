Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A primeira quinzena de 2022 tem sido um banho de realidade para Paulo Guedes. “Bolsonaro já descumpriu tudo que combinou no fim do ano”, diz um auxiliar do ministro.

Na verdade, esse comportamento já era esperado. “Não dá para arrumar a casa e entregar para o Lula”, disse o presidente numa conversa recente.