Bolsonaro culpa governadores pelos 33 milhões de brasileiros com fome

O aumento da fome no Brasil, que atinge 33,1 milhões de pessoas segundo uma pesquisa divulgada na semana passada, assombra Jair Bolsonaro na sua busca pela reeleição. Mas, segundo o presidente, a culpa não é dele, e nem do coronavírus, mas dos governadores.

Bolsonaro foi questionado na manhã desta segunda sobre os alarmantes números e sobre como pretende minimizar os efeitos na população miserável do país, e logo disse que é necessário saber as causas do problema.

“Tem, sim, a inflação no Brasil subiu bastante. O preço dos produtos da cesta básica subiu bastante. Agora como é que começou isso daí? Começou com a pandemia, mas não culpa do vírus, culpa de governadores”, declarou, em entrevista à CBN Recife.

O presidente citou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e indagou quem “mandou ou determinou que o povo ficasse em casa”. E exaltou as medidas adotadas pelo governo federal para preservar empregos e distribuir auxílio emergencial à população.