Bolsonaro corre de Luís Miranda no plenário da Câmara; veja vídeo

A Câmara dos Deputados foi palco de uma cena no mínimo curiosa na tarde desta quarta-feira. (Assista abaixo)

Enquanto cumprimentava parlamentares na chegada à cerimônia de abertura do Congresso em 2022, o presidente Jair Bolsonaro deu de cara com Luís Miranda (DEM-DF) e, rapidamente, desviou do ex-aliado. Miranda também não disse palavra.

O deputado foi pivô das denúncias de irregularidades na compra da Covaxin pelo governo, investigadas na CPI da Covid. Miranda e o irmão, servidor do ministério da Saúde, alertaram Bolsonaro para o suposto esquema em curso na aquisição dos imunizantes.

Veja o momento: