Bolsonaro corre atrás do prejuízo, após nova bola fora com nordestinos

Atualizado em 6 out 2022, 10h07 - Publicado em 6 out 2022, 10h05

Derrotado no Nordeste, onde teve 26,8% dos votos válidos no primeiro turno contra 67% de Lula, o presidente Jair Bolsonaro associou a vitória do petista na região à taxa de analfabetismo alta e a dados econômicos “inferiores” nos estados nordestinos, durante sua live na noite desta quinta.

“[Lendo uma notícia] Da CNN: ‘Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo’. Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores nessas regiões. Esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo”, declarou o presidente na transmissão.

Diante da repercussão negativa das declarações nas redes sociais, somada aos ataques de bolsonaristas aos nordestinos que votaram maciçamente em Lula, Bolsonaro publicou há pouco uma mensagem para tentar correr atrás do prejuízo com os eleitores da região:

“Não caiam em narrativas que tentam nos colocar contra nossos irmãos do nordeste. A esquerda divide para conquistar. Já tentaram com negros, mulheres, indígenas, etc. Agora tentam com nordestinos, para abafar conquistas como a Transposição do São Francisco, que nós concluímos”, escreveu.

Na segunda-feira, o Radar mostrou o peso do Nordeste nas votações de Lula e Bolsonaro. Cerca de 38% dos mais de 57,2 milhões de votos do petista vieram da região, onde ele venceu nos nove estados — de 56,5% dos votos válidos em Alagoas a 74,2%, no Piauí. Para o candidato à reeleição, os votos dos nordestinos representaram 17,2% do total de pouco mais de 51 milhões de votos.