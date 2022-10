Bolsonaro convoca comandantes das Forças Armadas

Atualizado em 26 out 2022, 21h31 - Publicado em 26 out 2022, 21h30

A praticamente três dias da eleição, Jair Bolsonaro convocou uma reunião com os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada.

O general Freire Gomes, do Exército, o almirante Almir Garnier Santos, da Marinha, e o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior, da Aeronáutica, foram chamados.

A conversa de última hora ocorre no momento de forte insatisfação do Planalto com as promoções na caserna, já que a lista, elaborada pelos militares, preteriu bolsonaristas fardados que se renderam aos ventos políticos do atual governo.