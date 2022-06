Bolsonaro confirma plano de aumentar valor do Auxílio Brasil para R$ 600

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o discurso que fez durante evento para entregar residenciais em João Pessoa, nesta sexta-feira, para confirmar a intenção de aumentar o Auxílio Brasil de 400 reais para 600reais — mesmo valor do auxílio emergencial contra a Covid-19.

“Vivemos momentos difíceis no nosso Brasil e no mundo. Uma inflação, um aumento de preços que atinge todo o globo, o mundo todo. Mas isso a gente supera, como a imprensa está anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de 400 para 600 reais. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e, dessa forma, buscando atender a todos”, declarou Bolsonaro, sendo ovacionado pela plateia.

Em plena campanha à reeleição, ele fez questão de alfinetar Lula, seu principal adversário nas eleições de outubro, com críticas ao Bolsa Família, antecessor do programa social do seu governo.

“Só aqui na Paraíba, por volta de 1,5 milhão de pessoas recebem o Auxílio Brasil. E diferente do Bolsa Família. Lá atrás, com o Bolsa Família, quem fosse trabalhar, perdia o Bolsa Família. Com o Auxílio Brasil, pode trabalhar que não vai perder o Auxílio Brasil. Isso não é virtude de um governo. Isso é nossa obrigação”, comentou o presidente.