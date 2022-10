Bolsonaro confirma desmonte do superministério de Paulo Guedes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 10 out 2022, 14h11 - Publicado em 10 out 2022, 13h30

Após prometer recriar o ministério da Indústria, Comércio e Serviços caso seja reeleito, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a indicação do ministro será feita pelos supermercadistas. Segundo ele, a ideia é que se chegue a um nome que tenha sintonia com a Economia de Paulo Guedes. Se levar o tema adiante, o presidente vai justamente desmontar o superministério do ‘Posto Ipiranga’.

A declaração vem em linha com a proximidade entre Bolsonaro e o setor, que mantém bom diálogo nas tentativas de avançar nos pleitos dos supermercadistas, como redução de multas e permissão para venda de remédios sem prescrição nos supermercados. Bolsonaro lembrou que a indicação da ministra da Agricultura Teresa Cristina foi um sucesso porque foi feita pela Frente Parlamentar do Agro.

A promessa foi feita durante uma entrevista para o canal interno da Associação Brasileira de Supermercados, na sexta-feira, em Belém. Bolsonaro esteve na cidade para acompanhar a Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte que aconteceu no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.