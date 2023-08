Bolsonaro confessou a aliados ter mandado Cid vender as joias, mas…

No começo da semana, Jair Bolsonaro teve uma reunião com aliados e integrantes de sua defesa nos diferentes inquéritos que responde no STF. Ao falar das revelações da Polícia Federal sobre o esquema de desvio e vendas de joias e artigos valiosos da Presidência, admitiu ter mandado Mauro Cid vender os objetos.

O ex-presidente, no entanto, justificou que teria tomado a decisão depois de “alguém” dizer a ele que a lei permitiria tal venda. “Alguém falou que poderia vender. Aí eu falei: faz aí, mas dentro das quatro linhas. Se pode vender, então vende”, disse Bolsonaro, segundo relato de um dos aliados.

O ex-presidente ainda deu sinais de que esperava que Mauro Cid “assumisse” a responsabilidade no caso das joias: “Deleguei (a venda das joias), sou desorganizado”.

Sobre o destino do dinheiro obtido com as joias, Bolsonaro fez o discurso de sempre. Disse que não sabia do dinheiro e que “não liga para dinheiro”. Também colocou a conta em Cid, dizendo que o militar havia vendido presentes que ele ganhou enquanto ajudante de ordens. Bolsonaro não explicou se teria mesmo recebido dinheiro vivo das mãos do general Lourena Cid, o pai do ex-ajudante, que também atuava no caso. “Pode ser que o dinheiro tenha sido usado para pagar despesas dele sem que ele soubesse”, diz um aliado.

Na edição de VEJA que começou a circular nesta quinta, as repórteres Marcela Mattos e Laryssa Borges revelam, com exclusividade, que Cid decidiu admitir que vendeu as joias nos Estados Unidos, transferiu clandestinamente o dinheiro obtido com o negócio para o Brasil e o entregou em espécie a Bolsonaro. Tudo, garante a defesa de Cid, feito sob as ordens do ex-presidente.