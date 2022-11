Bolsonaro completa 36 horas de silêncio sobre derrota para Lula

O presidente Jair Bolsonaro acaba de completar 36 horas de silêncio sobre a vitória de Lula contra ele no segundo turno das eleições, confirmada às 19h56 do domingo pelo TSE. Bolsonaro continua a ignorar, portanto, a tradição política de o perdedor reconhecer a própria derrota.

A previsão, segundo ministros do governo, é que ele se pronuncie nesta terça-feira sobre o resultado do pleito, mas não houve nenhum anúncio da Presidência até o momento. Até as 8h desta terça, não constava nenhum compromisso oficial na sua agenda.

Conhecido pela verborragia e pela forte presença nas redes sociais, Bolsonaro fez sua última publicação na noite do sábado. Dois de seus filhos políticos, o deputado federal Eduardo e o vereador Carlos, também não se manifestaram publicamente sobre a derrota do pai até o momento.

Na noite do domingo, o presidente se isolou até mesmo de aliados próximos. Ao longo desta segunda, ele passou mais de seis horas no Palácio do Planalto, onde se reuniu com alguns ministros, e retornou no meio da tarde ao Palácio da Alvorada, onde também recebeu aliados.

A primeira integrante da família Bolsonaro a se manifestar depois da vitória de Lula, que obteve 50,9% dos votos válidos, foi a primeira-dama Michelle. Depois, o senador Flávio Bolsonaro também rompeu o silêncio, mais de 20 horas após a confirmação do resultados.

Em tempo: faltam 61 dias para que o presidente eleito tome posse.