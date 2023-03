Bolsonaro começa hoje a caminhada na planície em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quando deixou o Brasil a bordo do avião presidencial, no fim de 2022, Jair Bolsonaro ainda tinha um fiapo do poder e muitos apoiadores mobilizados nas portas de quarteis do Exército em nome de um golpe militar.

O país que ele deixou para trás naquele tempo não existe mais. É hoje governado por um presidente que não briga mais com o STF, é verdade, mas inferniza o Banco Central sempre que pode. E tem poderes para investigar tudo que foi feito — e desfeito — na gestão passada. Um governo que, ao lado do Supremo e do Congresso, impôs duras derrotas e lições aos golpistas que viveram o sonho bolsonarista de anarquia. Lula é para Bolsonaro fonte constante de problemas e oportunidades.

O ex-presidente, agora um ilustre iniciante na planície política de Brasília, vai começar a conhecer o que lhe aguarda no Brasil nesta quinta. Logo mais, desembarcará na capital federal acompanhado de três seguranças e só. Por lei, ex-presidentes têm direito a poucos auxiliares, dois carros oficiais e algum dinheiro para viajar e cumprir agendas.

Bolsonaro não sabe o que Lula e seu governo descobriram sobre sua gestão. Avalia, como o Radar já mostrou, que sofrerá com seguidas revelações nesse retorno ao Brasil, mas já não conseguia viver em seu exílio na Flórida.

Entre ficar distante do país e da família, decidiu voltar e começar a brigar novamente por espaço. Com tantos erros no atual governo, julga ter chances de voltar ao poder em 2026 ou ainda pavimentar a eleição de algum apadrinhado.

O plano inicial era fazer uma chegada do barulho, com povo no aeroporto, desfile em carro aberto e discurso. Sem saber o que lhe aguarda, porém, Bolsonaro seguirá o roteiro das forças de segurança.

Sairá do avião para o carro e seguirá para o escritório do PL em Brasília. Lá, fará conversas com poucos aliados. Nada que chame muito a atenção neste momento. Depois de sentir o clima e se ambientar, aí jogo mais barulhento irá começar.