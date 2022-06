Bolsonaro começa a convocar radicais para ‘guerra’ no 7 de setembro

Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao SBT nesta semana em que deflagrou oficialmente sua nova ofensiva para pressionar o TSE. O presidente foi questionado sobre o que queria dizer quando convocou seus apoiadores a irem à guerra “por liberdade”.

Bolsonaro confirmou o que o Radar revelou há algumas semanas. O governo prepara novas manifestações para o próximo feriado de 7 de setembro, a exemplo do que ocorreu no ano passado, quando o bolsonarismo chegou a se mobilizar por um golpe militar no país. A “guerra”, segundo o presidente, será no feriadão da independência.

“Olha, o que está sendo organizado, por exemplo, é o 7 de setembro. É onde a presença do povo estaria dando uma manifestação de que lado eles estão. Eles querem aproveitar a data, do 7 de setembro, pra ter uma grande concentração, por exemplo em São Paulo, nas capitais, aqui em Brasília, que vai ser um 7 de setembro e também um apoio a um possível candidato que esteja disputando. E isso está mais do que claro. E é uma demonstração pública de que grande parte da população apoia um certo candidato, enquanto o outro lado do outro candidato não consegue juntar gente em lugar nenhum do Brasil”, disse Bolsonaro.

O presidente deixa claro que Fachin, o atual chefe do TSE, e Moraes, o futuro presidente do tribunal, são os alvos da ofensiva. O presidente repete a fake news de que há uma sala-cofre na Justiça Eleitoral onde o resultado da eleição é manipulado.

“E disse há poucos dias, né? No meu tempo ganhava eleições quem tinha voto dentro da urna. Agora parece que quer que ganhe eleições quem tem um amigo pra contar esses votos dentro da sala-cofre”, disse Bolsonaro.