Bolsonaro coloca Mário Frias, da Cultura, na geladeira

Na cerimônia do dia do Forró, no Planalto, Jair Bolsonaro fez a maior festa com Gilson Machado, seu ministro sanfoneiro do Turismo.

Na hora da foto com artistas e o povo do governo, chamou quase todo mundo para sair a seu lado. O presidente deixou de fora o chefe da Cultura, Mário Frias. O prazo de validade do apaixonado auxiliar no governo está no fim.