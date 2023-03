Bolsonaro chora ao dizer que queria estar ao lado de Michelle em evento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro se emocionou e fez cara de choro durante dez segundos enquanto falava, por videoconferência, na cerimônia de posse de sua mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, como presidente do PL Mulher, na manhã desta terça-feira.

Ele dizia que “hoje é um dia muito especial” e que “obviamente” gostaria de estar presente no evento, ao lado da sua esposa e da sua família, momento no qual fez a pausa e foi aplaudido pela plateia do evento. Na sequência, Bolsonaro deu uma explicação vaga sobre por que continua nos Estados Unidos, onde está desde o dia 30 de dezembro.

“Mas a vida se faz de momentos felizes e momentos tristes. E tudo passa a ser ensinamento para nós. E, creio eu, que este momento difícil para todos nós brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes, temos que sofrer para darmos valor àquilo que está ao nosso lado e por vezes nós desprezamos”, declarou.

A previsão, se nada mudar até lá, é que o ex-presidente retorne ao Brasil na semana que vem. Na semana passada, Michelle foi à Flórida encontrar o marido.

No início da sua fala, o ex-presidente disse que o partido ganhou força e musculatura nas últimas eleições e tem quase 20% da Câmara e Senado, “um grupo bastante homogêneo e que tem um ideal de fazer um Brasil justo e liberto”.

“E nós contamos com pessoas para isso, homens e mulheres. Nós temos pessoas fantásticas nesse nosso partido. Nós somos hoje a luz do sentimento da nossa população, uma esperança num momento tão difícil que o Brasil se apresenta. Como sempre dizíamos, nada é mais importante do que a nossa liberdade. Temos certeza que, juntos, poderemos garantir isso para a nossa população”, complementou.

Para concluir seu pronunciamento, improvisado de um celular, ele disse que, “apesar da distância”, está muito feliz por poder participar “deste momento maravilhoso para todos nós brasileiros”.