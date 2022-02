Bolsonaro chega à Rússia em meio a anúncio de recuo de tropas na fronteira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro acaba de anunciar pelas redes sociais que sua comitiva já está no espaço aéreo russo. Na postagem, ele reproduziu uma imagem da tela da CNN Brasil com a notícia de que a Rússia anunciou o retorno de algumas tropas na fronteira com a Ucrânia.

O brasileiro vinha sendo criticado por visitar o país governado por Vladimir Putin em meio à possibilidade de uma invasão dos russos ao território ucraniano, condenada por países ocidentais.

Bolsonaro sustenta que aceitou o convite de Putin por motivos comerciais e que não tem nada a ver com o conflito.