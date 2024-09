Bolsonaro chama Lula de vagabundo, após petista ligá-lo a incêndios

O ex-presidente Jair Bolsonaro vem viajando o país para apoiar candidatos bolsonaristas nesta campanha eleitoral, mas nem por isso deixa de ser personagem dos discursos de Lula.

O petista citou vídeos divulgados pelo ex-presidente para convocar o ato de 7 de setembro contra Alexandre de Moraes e relacionou falas bolsonaristas aos incêndios que consomem florestas em várias regiões do país.

“É importante eu não deixar de dizer para vocês. Uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra ‘vamos botar fogo no Brasil ou o Brasil vai pegar fogo, uma coisa mais ou menos assim’. O dado concreto é que, a mim, parece muita anormalidade. Algumas coisas são de sempre, pega fogo, a seca é a maior dos últimos tempos, o calor é o maior dos últimos tempos, mas alguma coisa me cheira de oportunismo também, de alguns setores tentando criar confusão nesse país”, diz o petista no vídeo divulgado por Bolsonaro.

O ex-presidente distribuiu a seus contatos no WhatsApp a gravação de Lula seguida de um comentário. “Vagabundo ao quadrado, sempre terceirizando sua responsabilidade”, disse Bolsonaro.