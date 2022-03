Bolsonaro cancela viagem ao RJ por reunião sobre combustíveis no Planalto

Com viagem marcada para Duque de Caxias (RJ), o presidente Jair Bolsonaro cancelou os dois compromissos que teria na cidade nesta quarta-feira para se reunir com quatro ministros no Palácio do Planalto e discutir a crise do preço dos combustíveis.

Devem participar da reunião, agendada para as 11h, Ciro Nogueira (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Roberto Campos Neto (Banco Central).

Na Baixada Fluminense, Bolsonaro participaria de eventos em clima de campanha, ao lado do prefeito Washington Reis (MDB), pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Ele entregaria 2.000 aparelhos auditivos a um hospital municipal e visitaria um colégio da PM que leva o nome de seu pai, Percy Geraldo Bolsonaro.