Bolsonaro cancela compromissos e marca data da cirurgia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro marcou para o dia 15 de setembro a cirurgia em São Paulo. Ele inclusive já comunicou a Valdemar Costa Neto e seus aliados no PL que irá ficar sem agenda, literalmente fora do ar, pelo resto do mês.

Michelle, que vinha mantendo uma ativa programação de encontros do PL Mulher, também vai cancelar todos os compromissos na segunda metade do mês para cuidar de Bolsonaro no hospital.