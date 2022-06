Bolsonaro busca o caos, mas poderes não devem morder a isca

Penando para crescer nas pesquisas, Jair Bolsonaro sofre com a angústia de ver suas chances eleitorais minguarem com o avanço de problemas econômicos do país que ele, como presidente, se revela incapaz de resolver.

Com a reeleição ameaçada pela estabilidade da liderança de Lula nas pesquisas, o presidente voltou a propagar ataques contra o Judiciário e a realizar ameaças golpistas contra a democracia nesta terça. O que deseja Bolsonaro?

Na avaliação de ministros do STF ouvidos pelo Radar, o presidente busca o discurso de ódio para mobilizar seus eleitores radicais, a turma que poderá ir para as ruas gritar a seu favor quando a possível derrota eleitoral chegar.

Nesta terça, o presidente disse que usará o 7 de setembro não para comemorar o bicentenário da independência, mas para realizar um novo ato de intimidação contra os poderes. Bolsonaro chegou a promover ameaças diretas aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

No Supremo, tirando o sempre imprevisível gabinete de Moraes, não há ministros dispostos a morder a isca e buscar o confronto com o presidente e suas bravatas. Da mesma forma os líderes do Congresso, Rodrigo Pacheco, do Senado, e Arthur Lira, da Câmara, não entrarão no falatório do presidente para não ampliar o barulho.