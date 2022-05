Bolsonaro busca ‘mágico’ para presidir a Petrobras, diz Oriovisto

Senador pelo Paraná e vice-líder do Podemos, Oriovisto Guimarães usou a tribuna do Senado nesta quarta para bater na interferência política de Jair Bolsonaro na Petrobras.

O senador, que é empresário, diz que o presidente mexe com a cúpula da estatal porque precisa encenar algum tipo de ação nessa crise da escalada dos combustíveis. Bolsonaro, na visão de Guimarães, desrespeita a inteligência dos brasileiros com essa estratégia.

“Troca-se o presidente porque se quer um presidente mágico que contrarie as leis do mercado e que a Petrobras segure o preço do combustível, que está subindo no mundo inteiro. É a lógica da política, não é a lógica dos fatos. É um desrespeito à inteligência do povo brasileiro. O nosso país vai muito mal”, diz Guimarães.