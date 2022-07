Bolsonaro avisa ao STJ que já escolheu os dois novos ministros da Corte

Jair Bolsonaro avisou à cúpula do STJ nesta semana que Ney Bello (TRF-1) e Messod Azulay (TRF-2) serão mesmo indicados por ele para serem os novos ministros do tribunal.

Os nomes dos desembargadores inclusive já passam pelos trâmites legais na Casa Civil de Ciro Nogueira. O Planalto enviará as escolhas ao Senado no início de agosto, logo após o fim do recesso.

Na semana passada, o repórter Lucas Vettorazzo mostrou no Radar que o presidente já havia confirmado os nomes de Bello e Messod a um importante aliado político.

Azulay preside o TRF-2 e no mês passado derrubou uma liminar que restringia a atuação da PRF em operações policiais fora de rodovias. Já Ney Bello, integrante do TRF-1, cassou a prisão preventiva do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. As duas decisões foram vistas com bons olhos no Planalto.