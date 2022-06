Bolsonaro arruma uma grande dor de cabeça com outra ministra do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro tornou-se alvo de múltiplas investigações no STF por causa dos seus atos no Planalto. Enquanto se enrolava cada vez mais nos inquéritos, passou a atacar os ministros do Supremo que atuavam em alguns deles ou que adotavam decisões que contrariavam o Planalto, caso de Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e, claro, Alexandre de Moraes.

Agora, no caso da possível interferência de Bolsonaro nas investigações de corrupção no Ministério da Educação, o presidente arrumou uma grande dor de cabeça com outra integrante da Corte, a ministra Cármen Lúcia.

É cada vez mais delicada a situação do presidente. A meses da eleição, ele terá agora que partir para cima de uma mulher, se decidir repetir sua estratégia de desqualificação de quem o investiga. Cármen, ex-presidente do Supremo, tem “couro duro”, como dizem seus colegas no tribunal. Será uma parada dura para o presidente.

Em tempo, quem conversou com a ministra, diz que ela não teme os ataques do presidente. Acredita que Bolsonaro pensará duas vezes antes de atacar uma mulher, justo uma ministra que também estará no TSE durante a eleição.