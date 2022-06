Começou há pouco, no Planalto, a cerimônia de lançamento do Plano Safra. Jair Bolsonaro, que estava reunido com Pedro Guimarães no palácio, desceu a rampa do salão ladeado por Daniella Marques, a futura presidente da Caixa. Guimarães submergiu.

Daniella acompanha a cerimônia sentada na primeira fila das autoridades no Planalto.