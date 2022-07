Bolsonaro anuncia participação em lançamento da candidatura de Tarcísio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Criticado por aliados de Bolsonaro por supostamente “esconder” o presidente durante sua pré-campanha ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) será agraciado com a presença do ex-capitão no lançamento oficial de sua candidatura.

O anúncio foi feito pela dupla nesta terça-feira, que deverá dividir o palanque na convenção do Republicanos, marcada para o dia 30, na capital paulista.

“No próximo dia 30, em São Paulo, convenção estadual. Estaremos lançando nosso Tarcísio candidato ao governo do estado de São Paulo”, disse Bolsonaro.

“A gente conta com todo mundo lá, pra fazer um grande evento, que vai ser essa convenção nacional do Republicanos, que vai selar também o apoio ao presidente Jair Bolsonaro”, afirmou Tarcísio.

O ex-ministro, que definiu como vice o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSD), declarou à Jovem Pan na última segunda que o apoio do PSD à sua candidatura em São Paulo também vai se estender em apoio à campanha de reeleição de Bolsonaro no estado.

A afirmação diverge do discurso do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que pregou neutralidade do PSD nas eleições presidenciais.

Veja o vídeo de Tarcísio e Bolsonaro: