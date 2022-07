Bolsonaro anuncia acordo para importar ‘diesel barato’ da Rússia

O Radar mostrou há duas semanas que Jair Bolsonaro vinha negociando com a Rússia a compra de combustível barato, aproveitando-se da posição “neutralidade” do governo em relação à invasão da Ucrânia. Nesta segunda, o presidente anunciou a apoiadores, no Alvorada, que o acordo com Vladimir Putin está próximo de ser concretizado.

Pelos termos, o Brasil vai importar diesel barato dos russos e diminuir os negócios com os Estados Unidos nesta frente. “Agora está quase certo um acordo para comprarmos diesel bem mais barato da Rússia”, disse Bolsonaro.