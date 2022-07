Bolsonaro anda tão perdido que agora faz campanha para Lula

Ao longo de três anos e meio de governo, Jair Bolsonaro rifou do seu convívio todos os aliados que diziam verdades sobre os erros que ele cometia no Planalto.

Cercado de apoiadores que vivem a referendar suas loucuras, acabou sozinho em seu labirinto. Perdido, começou até a fazer campanha para Lula. Veja dois fatos registrados nesta quinta.

Presidente da República, ele cancelou o encontro que teria com o presidente de Portugal. Motivo? Bolsonaro não gostou de ficar atrás de Lula na agenda de compromissos de Marcelo Rebelo. O presidente português almoçaria no Itamaraty com Bolsonaro na segunda, mas marcou de encontrar com Lula antes, no domingo.

Ao ignorar o presidente português, Bolsonaro deu a Lula um belo palanque. Se Rebelo mantiver a viagem ao Brasil, será Lula a recepcionar o chefe de Estado — e antes mesmo de o TSE divulgar o resultado das eleições. Não fosse o recibo passado por Bolsonaro, o português teria uma passagem discreta pelo país. Agora…

Antes da grosseria com Rebelo, na live de quinta, Bolsonaro disse que Lula, se eleito, transformará clubes de tiro em bibliotecas. Educação é um dos temas prioritários do eleitor nas pesquisas eleitorais, mas Bolsonaro, mergulhado em seu universo paralelo de soberano que não comete erros e só aceita elogios, acha que o que dá voto é arma: “Não esqueça que o outro cara, o de nove dedos, já falou que vai acabar com o armamento no Brasil. Vai recolher as armas, clube de tiro vai virar biblioteca, como se ele fosse algum exemplo pra isso”.

E a campanha propriamente dita ainda nem começou.

