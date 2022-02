Bolsonaro agradece Putin por apoio no Conselho de Segurança da ONU

Em comunicado conjunto divulgado após reunião nesta quarta, em Moscou, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao presidente russo Vladimir Putin pelo apoio a uma vaga permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU.

O Brasil assumiu em janeiro o 11º mandato como membro não permanente no conselho e vem tentando um assento definitivo. O país foi eleito com outras nove nações para integrar a parte rotativa do grupo pelos próximos dois anos e, em julho, assumirá a presidência.

“O presidente Bolsonaro agradeceu o presidente Putin pelo reiterado apoio russo ao Brasil como forte candidato, merecedor de um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas reformado, assim como à eleição do Brasil para assento não-permanente no biênio 2022-2023”, diz trecho do documento.

Na carta, os mandatários se comprometeram, ainda, em aprofundar o enfrentamento a ameaças à paz e à segurança internacionais e reafirmaram o compromisso com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.