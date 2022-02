Bolsonaro agradece parlamentares por posse de arma a agricultores

No discurso que deu na abertura do ano legislativo, na tarde desta quarta-feira no Congresso, Jair Bolsonaro agradeceu a parceria do parlamento nos últimos três anos de sua gestão.

Um agradecimento especial foi dado pela a aprovação em agosto de 2019, primeiro ano da gestão bolsonarista, da lei que permitiu a posse de arma de fogo para produtores rurais, desde que dentro de suas terras.

Bolsonaro disse ainda que com o apoio de seu governo os produtores rurais brasileiros foram os “protagonistas na produção de alimento dentro e fora do país” em 2021.

“O produtor tem direito hoje a posse da arma de fogo em toda a sua propriedade para poder trabalhar e proteger seu patrimônio com segurança. Obrigado aos senhores pela aprovação de mais essa proposta”, disse Bolsonaro aos deputados e senadores.