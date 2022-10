Bolsonaro agora nega que vá ampliar número de ministros do STF

Atualizado em 11 out 2022, 17h32 - Publicado em 11 out 2022, 16h54

Por Ramiro Brites

Após criticar o “ativismo judicial” e admitir, em entrevista exclusiva de Veja que, depois das eleições, vai discutir o aumento dos ministros do STF, diminuindo o poder do Judiciário, Jair Bolsonaro voltou atrás e culpou a imprensa pela divulgação da proposta. Nesta terça, em entrevista no aeroporto de Pelotas, o presidente negou a possibilidade de indicar cinco novos juízes para a Suprema Corte.

“A imprensa falou que eu vou passar para mais cinco no Supremo. O que eu falei é que isso não tava no plano de governo. Botaram na minha conta”, disse a jornalistas. “Vocês que inventaram isso”, completou.

Após o ataque contra a mídia, Bolsonaro virou as costas e entrou em um carro ao lado de seu candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni. A resposta, contrária a insinuação do próprio presidente, foi ovacionada por um grupo de apoiadores, que hostilizaram um veículo de imprensa.