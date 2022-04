Bolsonaro abraça Daniel Silveira e ri com o condenado no Planalto

Jair Bolsonaro está nesta tarde numa solenidade no Planalto. Depois de trombar com o STF para derrubar a condenação de Daniel Silveira — o deputado que ameaçou ministros da Corte e defendeu um novo golpe militar no país –, o presidente encontrou o parlamentar no Salão Nobre do palácio e deu um forte abraço no deputado, agora importante integrante das comissões da Câmara. Os dois riram longamente.