Bolsonaristas questionam estratégia de Bolsonaro no Nordeste

A nova discórdia no bolsonarismo está na agenda do presidente. Aliados dizem que Jair Bolsonaro perde tempo com visitas a lugarejos no Nordeste quando deveria estar focando sua agenda nos grandes centros, onde há concentração de votos e de eleitores bolsonaristas que estão sob forte “ataque” da campanha de Sergio Moro e de Lula.

Bolsonaro é cobrado por aliados a estar mais presente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em estados onde o agronegócio ainda se mantém fiel ao presidente. Um dos casos citados é o de Tereza Cristina no Mato Grosso do Sul. A ministra da Agricultura perde terreno para Henrique Mandetta no estado.

Há ainda agendas que o presidente poderia fazer em Mato Grosso e nos estados da região Sul. Para uma ala de bolsonaristas, perder tempo com agendas em povoados que já votarão em Lula no Nordeste é um erro de estratégia do Planalto que pode custar caro ao presidente.