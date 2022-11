Bolsonaristas já falam em expulsar do PL quem aderir ao governo Lula

O grupo de WhatsApp dos parlamentares do PL está pegando fogo nesta quinta-feira. A discussão por lá gira em torno da cobrança dos bolsonaristas para que a sigla anuncie formalmente que estará na oposição ao próximo governo Lula.

“Ao meu ver, aqueles que se alinharem ao governo petista devem ser expulsos. Nosso partido precisa ser oposição. Isso seria estelionato eleitoral. É inaceitável que nosso partido tenha pessoas que se aliem a Lula e o PT. Todos fomos eleitos defendendo Bolsonaro e seu projeto e ganhamos a eleição por isso. Não estou sendo radical, estou sendo coerente e comprometido com nossos eleitores, que enxergam no governo PT o fracasso moral, econômico e político do Brasil”, escreveu o deputado Carlos Jordy.

Deputados reclamam da demora da cúpula do partido em convocar uma reunião para definir o futuro do partido e cobram do líder da sigla, Altineu Côrtes. “Nosso partido não irá se reunir? Não iremos debater nosso futuro? Nosso líder partidário poderia convocar todos os deputados reeleitos e eleitos para uma reunião na próxima semana. Precisamos de um norte. Falar a mesma língua”, diz outra mensagem enviada no grupo.

