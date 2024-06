Bolsonaristas fugiram porque não confiam na Justiça brasileira, diz Mourão

VEJA Mercado - terça, 11 de junho

Governo deu um tiro no pé da reforma da Previdência, diz Solange Srour

VEJA Mercado desta terça-feira recebe a diretora de macroeconomia do UBS Wealth Management. Entre outros assuntos, ela diz que novo reajuste do mínimo anula economia e ganhos da reforma na próxima década , além de analisar o efeito cascata do dólar nas alturas para o Brasil.