Bolsonaristas fizeram curso com sniper para ‘ato terrorista’, diz Ibaneis

Ibaneis Rocha deu detalhes nesta terça sobre as investigações contar um grupo bolsonarista radical que pretendia realizar atentados em Brasília para inviabilizar a posse de Lula no fim de semana. Segundo o governador do DF, apoiadores de Jair Bolsonaro procuraram um sniper para aprender a manusear armamento de grosso calibre, como fuzil.

No fim de semana, a polícia prendeu George Washington Oliveira Sousa, 54 anos, depois de o bolsonarista ter tentado explodir um caminhão-tanque de combustível de aviação no Aeroporto Internacional de Brasília. Com Sousa, a polícia encontrou um arsenal, muita munição e explosivos.

“Realmente existia uma mentalidade totalmente voltada para o crime, que fez atos preparatórios, inclusive buscando curso com sniper para poder usar armamento de alta potência. Então, isso está sendo tratado realmente como um ato terrorista e todas as providências já foram adotadas pela polícia e pelo Poder Judiciário também, no sentido da repressão”, disse Ibaneis.

O governador ainda mandou recado a “todos aqueles que pensarem em praticar atos de terrorismo”. “A polícia está preparada e mobilizada, nós temos um grande sistema de inteligência e todos aqueles que tiverem esse pensamento (terrorista) podem ter certeza que serão presos”, disse o governador.