Bolsonaristas festejam com Barões da Pisadinha em ex-eldorado petista

Começa nesta quinta uma festa de arromba pela comemoração do aniversário de 189 anos da cidade de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Serão quatro dias de shows de nomes como o grupo Barões da Pisadinha, a dupla sertaneja Matheus e Kauan e o pagodeiro Ferrugem.

Em 2008, início segundo mandato do governo Lula, Itaboraí foi alçada à condição de eldorado, atraindo um grande número de empresas e pessoas na esteira do anúncio feito pelo governo petista de que a Petrobras investiria ali cifras bilionárias para a construção da refinaria do Comperj. A cidade foi atingida por um boom populacional e sua economia sofreu um baque anos mais tarde quando o projeto foi paralisado, abatido pelos escândalos de corrupção revelados pela Lava-Jato.

O PT e seus aliados reinaram absolutos na região até caírem em desgraça. Hoje quem dá as cartas na cidade são os bolsonaristas. O anfitrião da festa deste final de semana será o prefeito Marcelo Delaroli, do PL de Jair Bolsonaro. No sábado, haverá um jogo de futebol com a participação do senador Romário Faria (PL), que está em plena campanha para reeleição. Também estará lá o líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes, e outros deputados da legenda. Também está prevista uma cavalgada no domingo, último dia de festa, quando o governador do Estado, que também tenta se reeleger este ano, estará na cidade.

Sob a gestão do governo Bolsonaro, a Petrobras reduziu o escopo do projeto para uma unidade de tratamento de gás e mudou o nome do Comperj para Gaslub.

