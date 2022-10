Bolsonaristas espalham vídeo de Moraes detonando ‘governo corrupto’ do PT

Atualizado em 21 out 2022, 12h14 - Publicado em 21 out 2022, 11h33

Aliados do presidente Jair Bolsonaro começaram a espalhar nas redes sociais e no WhatsApp um vídeo gravado em 2016 com uma fala do então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, detonando o “governo corrupto” do PT, durante uma palestra a alunos de uma faculdade em São Paulo. Hoje presidente do TSE e ministro do STF, Moraes integrou o governo Michel Temer depois de passar pela Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, na gestão de Geraldo Alckmin.

“Em relação à última questão, do nosso simpatizante aqui do governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara, de quem roubava bilhões e bilhões. Se ao invés de roubar bilhões tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado”, declarou Moraes.

A resposta de Moraes foi dada a um aluno que abriu sua pergunta dizendo “fora, Temer” e dando boa tarde aos “golpistas e aos golpeados”. O jovem criticou a repressão da PM contra estudantes que participaram de protestos na gestão do ministro à frente da Secretaria de Segurança Pública e perguntou como ele pretendia lidar com manifestantes como ministro da Justiça.

O vídeo foi revelado por VEJA em fevereiro de 2017, quando Moraes havia sido indicado por Temer para o STF, na vaga de Teori Zavascki. Na ocasião ele era filiado ao PSDB — partido que ainda disputava a hegemonia nacional com o PT.

Hoje, Moraes é tido como o principal algoz de Bolsonaro e dos bolsonaristas no Judiciário. De acordo com fontes ligadas ao presidente, não há planos, no momento, de que o vídeo seja usado na campanha oficial contra Lula.

O vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, publicou a fala do ministro no Twitter e questionou: “Será que vão me censurar?”.

Ao compartilhar a gravação no WhatsApp, o ex-ministro do Turismo e candidato derrotado ao Senado por Pernambuco Gilson Machado ironizou o presidente do TSE. “Disse Tudo. Como pode mudar assim? Que bom que temos as redes. Que bom que AINDA temos nossa LIBERDADE”, escreveu.

“Esse cidadão desprovido de cabelos será processado pelo sr. Alexandre de Moraes?”, complementou Machado.