Não é só no Paraná que o ex-juiz Sergio Moro está conquistando bolsonaristas arrependidos com a gestão de Jair Bolsonaro no Planalto. O pré-candidato do Podemos também faz estrago na base eleitoral do presidente em Santa Catarina.

Nem Luciano Hang é capaz de falar mal do ex-juiz. “Moro é segunda opção do Hang em 2022”, diz um amigo.