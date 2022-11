Bolsonaristas comemoram falsa prisão de Moraes em Porto Alegre

Apoiadores de Jair Bolsonaro comemoraram a falsa prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no centro de Porto Alegre. Os manifestantes receberam a fake news por meio do Whatsapp.

Um vídeo, gravado pelo repórter da Rádio Gaúcha Cid Martins, flagra o momento em que bolsonaristas chegam a chorar ajoelhados por conta da notícia mentirosa. Moraes é relator do inquérito das fake news, aberto em 2019 no Supremo.