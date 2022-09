Bolsonaristas ajudam a propagar ataques de Ciro Gomes a Lula nas redes

Veja como a campanha de Ciro Gomes tornou-se um instrumento do bolsonarismo para atacar o ex-presidente Lula. Mais de um terço dos likes e compartilhamentos de uma postagem, publicada na terça pelo pedetista, na qual critica a ausência de Lula no debate organizado por VEJA — em parceria com SBT, CNN, Terra NovaBrasil e Estadão/Eldorado –, veio de perfis bolsonaristas.

Dados do software da Vox Radar, empresa especializada na análise de redes sociais, mostram que 32,9% dos perfis que endossaram a postagem de Ciro com likes manifestam viés fortemente bolsonarista nas redes. Esse perfil de usuário foi responsável ainda por 37,5% dos compartilhamentos da postagem de Ciro.

O “apoio” dos bolsonaristas para viralizar a postagem de Ciro ocorreu um dia após ele dizer que iria enfrentar Lula no segundo turno e recusar o hipotético apoio de Bolsonaro com um “Deus me livre e guarde”. A crítica a Lula, no entanto, parece gerar um efeito mais forte nas interações com a postagem. Outro dado da análise revela que 55,35% dos retweets feitos por pessoas que não seguem Ciro foram justamente de perfis fortemente bolsonaristas. A análise foi encomendada pela startup de comunicação corporativa O Pauteiro.

Os percentuais de bolsonaristas interagindo na postagem de Ciro são muito superiores aos de pessoas identificadas com a direita não bolsonarista, responsáveis por 9,4% dos likes e 6,4% dos RTs, e também de perfis que manifestam preferência pela esquerda, que contaram com apenas 1,7% dos likes e 3,4% dos compartilhamentos. O maior percentual nas interações foi de perfis não polarizados, ou seja, que não manifestam claramente sua preferência no Twitter, com 56% dos likes e 52,7% dos compartilhamentos.

Na publicação, Ciro tece críticas a “um candidato” que foge dos debates. A manifestação foi publicada após vir a público a informação de que Lula (PT) não irá ao debate do SBT, marcado para o sábado (24).

