Bolsonarista tem encontro marcado com Gilmar Mendes nos tribunais

Alvo de fake news, Gilmar Mendes vai processar o blogueiro Oswaldo Eustáquio por tentar difamá-lo nas redes com o método preferido do bolsonarismo.

Um dos investigados no STF por criação e disseminação de notícias falsas, o blogueiro postou nas redes sociais — numa tabelinha com Allan dos Santos — uma falsa ligação do decano do Supremo com uma igreja de Minas Gerais.

Segundo a postagem, documentos comprovariam que o ministro Gilmar Mendes é presidente de uma igreja em Minas Gerais que fatura até 2,5 milhões de reais por ano e que o CNPJ da igreja estaria vinculado ao CPF do ministro, o que é uma clara mentira.

A informação mentirosa, segundo o Supremo, foi replicada por vários perfis e ganhou alcance nas redes sociais.

É vitória certa para Mendes.