Bolsonarista preso prometia ‘temporada de caça aos ministros do STF’

Ivan Rejane, o aloprado bolsonarista preso nesta sexta por ordem de Alexandre de Moraes, usava as redes sociais para propagar abertamente a invasão do STF e a prática de atos violentos contra os ministros da Corte. Veja o que ele diz num vídeo que postou nas redes no dia 1º de julho.

“Eu, Ivan, criei uma terceira forma, de nós cidadãos brasileiros de direita, gente séria, tirar do poder esses vagabundos. Se o Senado não faz a cassação com dois “s”, nós podemos fazer a caça. Está aberta a temporada de caça aos ministros do STF. (…) Eu estou criando um grupo de pessoas, via Telegram, que cabe até 200.000 pessoas no grupo, que se chama ‘caçadores de rato do STF’ (…) Nós vamos trocar informações, via Telegram, de todos os locais que esses ministros frequentem e nós brasileiros vamos para a porta desses locais e vamos adotar uma estratégia”.

Ainda no mesmo vídeo, Ivan afirma que a estratégia de ataque não vai se restringir aos ministros, mas também a seus familiares, mulheres e filhos, diz: “chamar os bastardinhos de bastardos, de pilantras”.

Apesar de dizer que não partiria para a violência física, em outro vídeo, publicado em seu canal na plataforma YouTube, em 9 de julho de 2022, intitulado “Vamos destituir o STF e colocar o Brasil nos trilhos. O povo brasileiro vai resolver esta parada!”, o bolsonarista afirma de forma categórica:

“Estou dizendo, o processo da guerra, da guerra, tem muitas baixas. Muita gente vai morrer! Eu estou disposto a morrer pelo meu país. Eu estou disposto a morrer pelos meus ideais (…) Meu negócio é a luta armada. Meu negócio é a luta visceral”.