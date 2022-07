Bolsonarista convocou radicais a invadirem o STF no 7 de Setembro

Na esteira da convocação de protestos por Jair Bolsonaro no 7 de Setembro, o bolsonarista preso pelo STF nesta sexta usou as redes para convocar militantes para invadirem o Supremo no feriado da independência. O bolsonarista ainda fala dos atos convocados por apoiadores de Bolsonaro para o próximo dia 31 de julho.

“No dia 31 de julho agora tem uma mega manifestação no Brasil. E no dia 7 de Setembro vai ter a culminância da indignação popular brasileira. Tá na hora de nós, brasileiros, invadirem o STF. Nós vamos destituir o maior tribunal do crime que tem no mundo hoje, o STF brasileiro”, diz Ivan Rejane.

O bolsonarista também ameaçou militantes de esquerda no vídeo e familiares dos ministros do STF.