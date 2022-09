Bolsonaristas batem em Carlos França nas redes com grosseria de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O bolsonarismo passou os últimos dias malhando o chanceler Carlos Alberto França. Um vídeo em que Jair Bolsonaro evita apertar a mão do ministro durante um ato na ONU — deixando França no vácuo quando ele estendeu a mão para cumprimentá-lo.

Os apoiadores de Bolsonaro alimentam as críticas ao chanceler alegando uma suposta “traição” do ministro ao presidente. O que sustenta o argumento é a falha do Itamaraty na organização da viagem de Bolsonaro a Nova Iorque, que teria provocado atrasos na agenda.

Nos bastidores do governo, o chefe da diplomacia também é atacado. Ele teria supostamente “promovido” diplomatas ligados ao petismo, já prevendo a vitória de Lula nas eleições. É dura a vida de França.