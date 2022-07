Boitempo vai lançar livro sobre a Independência no 7 de setembro

A Boitempo prepara para o próximo dia 7 de setembro — data do bicentenário da emancipação do Brasil da Coroa portuguesa — o lançamento do livro “Independência do Brasil: a história que não terminou”.

A obra é organizada por Antonio Carlos Mazzeo e Luiz Bernardo Pericás.

Com doze artigos de nomes como Fernando Novais, Marisa Midori e Herbert S. Klein, o livro se propõe a fazer uma análise histórico-crítica do processo de independência do Brasil, avaliando tanto as características da crise econômico-política do sistema colonial, como os elementos que determinam o caráter do Estado Nacional que emerge após o processo de separação.