Boitempo vai lançar best-seller de filósofo japonês que interpreta Marx

Um dos best-sellers de 2022, o mais novo livro do filósofo japonês Kohei Saito, que vendeu mais de 500.000 exemplares no Japão, vai chegar ao Brasil neste ano.

A Boitempo acaba de adquirir os direitos de “Capital in the Anthropocene: towards the Idea of degrowth communism” (“O Capital no Antropoceno: rumo à ideia do comunismo de decrescimento”, em tradução livre), e deve lançar a obra no país no segundo semestre. A editora já traduziu o livro anterior do autor (“O ecossocialismo de Karl Marx”).

No seu trabalho mais recente, Saito propõe uma interpretação dos estudos de Karl Marx frente aos problemas da sociedade no século 21, traçando a relação entre capitalismo, sociedade e natureza.

A mensagem central da obra é que o sistema capitalista dominante, de alta financeirização e busca ilimitada do lucro, está destruindo o planeta, e só um novo sistema, pautado pelo decrescimento, que tenha a produção social e a partilha da riqueza como objetivo central pode reparar os danos causados até aqui.

O livro também já teve seus direitos vendidos a países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, China e Coreia do Sul.

