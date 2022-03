Boitempo prepara entrada no mercado de audiolivros

Para o próximo Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a Boitempo prepara sua entrada no mercado de audiolivros com o lançamento de duas obras do catálogo da editora no formato fonográfico.

Serão inicialmente disponibilizados os títulos Feminismo para os 99%, de Nancy Fraser, Cinzia Arruzza e Tithi Bhattacharya, e Mulheres e caça às bruxas, da filósofa italiana Silvia Federici. As narrações serão distribuídas nas principais lojas e serviços de assinatura no país.

Além dos lançamentos, serão promovidos em comemoração à data uma série de debates e aulas gratuitos na TV Boitempo, além de promoções nas principais livrarias e na loja virtual da editora.