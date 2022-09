BNDES vai investir em ‘hackers do bem’ para facilitar microcrédito

Depois de desinvestir mais de 80 bilhões de reais em ações de grandes empresas como JBS e Vale e abandonar de vez a estratégia dos campeões nacionais, o BNDES quer usar parte desse dinheiro para ampliar sua participação junto a micro e pequenas empresas. Em menos de 30 dias, três ações distintas foram anunciadas para o setor. A última: duas competições para criar mecanismos que facilitem a análise de crédito e novos protótipos digitais para o setor.

O “Desafio Microcrédito” busca soluções relacionadas a capacitação digital e financeira de microempreendedores, além do aprimoramento da análise de crédito de clientes sem histórico bancário. Já o Hackathon será uma competição online de desenvolvimento de protótipos digitais. Ambos os programas estão com inscrições abertas no site do Banco.

O tema virou obsessão do presidente do banco, Gustavo Montezano. Em agosto, ele anunciou um novo fundo garantidor que deve alavancar 22 bilhões de reais para MEIs, micro e pequenas empresas por meio de 40 bancos conveniados. Nesta semana, outro fundo de aval (FG Energia) colocou mais 300 milhões de reais disponíveis para projetos que aprimorem a eficiência energética de pequenos negócios, como novos maquinários em pequenas confecções, geladeiras e freezers em uma padaria, ou motores mais modernos em uma microindústria, por exemplo.