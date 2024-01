BNDES vai acessar dados do Ministério do Trabalho para embasar políticas

O BNDES e o Ministério do Trabalho e Emprego assinaram um acordo, já em vigor, que autoriza o banco público a acessar as bases de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Segundo a parceria, o BNDES vai usar as informações para monitorar e acompanhar o porte declarado pelas empresas que são suas clientes “para fins de enquadramento em políticas de apoio” e reforçar a triagem de demandas de crédito de micro, pequenas e médias empresas.

O banco de desenvolvimento também vai aproveitar os dados para avaliar a efetividade e a prestação de contas da atuação do BNDES “em diversos eixos” e elaborar estudos e processos para o apoio à exportação e à inovação.

Além disso, o plano do BNDES também passa por “apurar qualificadores para cálculo de índice de conteúdo nacional para fins de credenciamento de máquinas e equipamentos na Finame e “desenvolver dashboards e estudos com análises geográficas da atuação” do órgão.