BNDES terá semana importante de entrega de projetos

Em meio ao desafio de achar uma saída técnica para a cobrança do Ministério da Economia pelas devoluções ao Tesouro, o BNDES terá uma semana de entregas importantes.

Em seis dias, a Fábrica de Projetos do Banco publica o edital para a maior concessão de mobilidade urbana dos últimos anos (Metrô de BH) e fará os maiores leilões de 2022 nas áreas de saneamento (Cagece/Ceará) e de iluminação pública (Curitiba).

O edital para a concessão do metrô em Belo Horizonte (CBTU-MG) sai nesta sexta, com leilão marcado para dezembro. O novo operador será responsável pela gestão, operação e manutenção do modal, com um investimento de 3,5 bilhões de reais, incluindo a construção da Linha 2.

Na terça, o BNDES realiza o leilão de dois blocos de saneamento no Ceará. Será a primeiro PPP em saneamento estruturada pela Fábrica de Projetos do banco desde a instituição do marco do setor. Estão previstos 6,2 bilhões de reais em investimentos, agregando os serviços de esgotamento das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri em dois blocos.

Um dia depois, será a vez de leiloar uma PPP em iluminação pública para a cidade de Curitiba, com mais de 300 milhões de reais em investimento e a renovação do parque de iluminação de toda a cidade.