BNDES supera marca de R$ 250 bilhões em leilões desde 2019

Atualizado em 6 out 2022, 10h16 - Publicado em 6 out 2022, 16h30

Ao concluir recentemente o leilão de PPP em dois blocos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, o BNDES de Gustavo Montezano superou a marca de 250 bilhões de reais em capital mobilizado (investimentos + outorgas) por meio de privatizações, leilões e parcerias gestados pela Fábrica de Projetos do banco em três anos.

O leilão realizado na B3 foi o 10º no setor de saneamento – ao todo são 34 ativos leiloados. Contando com gigantes do setor e novos entrantes, os dois blocos foram vencidos pela Aegea, após deságio de 28% (7,65 bilhões de reais) e 38% (11,3 bilhões de reais) em contrapartida. Estão previstos 6,2 bilhões de reais em investimentos, agregando os serviços de esgotamento das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri.

Coube ao diretor de Privatizações e Concessões do BNDES, Fábio Abrahão, anunciar a meta atingida três meses antes do prazo. “Demonstramos ter uma dinâmica muito própria para mobilizar um volume grande de capital em ativos variados em 3 anos. Entre leilões de rodovias, portos, parques, saneamento e energia, o Brasil está em condições de entrar no top-3 do mercado de infraestrutura do mundo e seguir assim por muito tempo”, comentou.