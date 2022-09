BNDES supera marca de 30 leilões com concessão de parque estadual gaúcho

A Fábrica de Projetos do BNDES superou nesta quarta a marca de 30 leilões realizados desde 2019 com a concessão do Parque Estadual do Turvo, junto ao Governo do Rio Grande do Sul. Ao todo, mais de 242 bilhões de reais já foram mobilizados entre investimentos e outorga, valor muito próximo à meta do Banco de finalizar 2022 superando a marca de 250 bilhões de reais.

O leilão realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre, foi vencido pela empresa Fronteiras Navegações e Turismo, do Grupo Macuco Safari, apresentando outorga de 125.000 reais, 74,77% superior ao limite mínimo definido em edital (R$ 71.767,38). O grupo já atua há 35 anos com o ecoturismo no Parque Nacional do Iguaçu, onde recentemente renovou sua concessão.

Este é também o 4º leilão de um parque florestal realizado pelo BNDES em 2022, sendo o terceiro em contrato com um estado. Em março, o banco leiloou a operação do Parque Nacional do Iguaçu e no início do mês de agosto foram concedidos à operação privada os parques estaduais de Caracol e Tainhas, na Serra Gaúcha.

O portfólio total da Fábrica de Projetos para o setor conta com 49 parques e 33 florestas entre áreas federais, de estados e municípios, sendo a maior carteira de estruturação de ativos ambientais do mundo.

O Parque Estadual do Turvo fica na região noroeste do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina e a divisa com Santa Catarina. Sua principal atração é o Salto do Yucumã, a maior queda d’água longitudinal do mundo, com 1.800 metros de extensão.